Российские власти упростили правила оформления инвалидности

https://static.news.ru/photo/43c216c2-3153-11eb-862c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России на федеральном уровне упростили правила оформления инвалидности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщили представители пресс-службы кабмина.

Для установления или подтверждения инвалидности в РФ необходимо пройти медико-социальную экспертизу. До постановления от правительства гражданам приходилось обращаться в поликлинику повторно в случае, если в направлении не были указаны все обследования. Теперь же в силу вступают новые правила, согласно которым специалисты бюро экспертизы самостоятельно станут передавать направления в медицинские учреждения и указывать, какие сведения в документе отсутствуют.

Предполагается, что возврат бумаг будет совершаться в срок не более трёх дней. Поликлиники станут дорабатывать документы в течение двух недель.

Новые правила вступят в силу после отмены временного порядка оформления инвалидности, которое правительство утвердило ранее в связи с пандемией. Временный порядок оформления действует до 1 марта 2021 года, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, Минтруд планирует продлить введённый из-за коронавируса заочный порядок переосвидетельствования инвалидности до 1 марта 2021 года в связи с пандемией коронавируса, сообщили в ведомстве.