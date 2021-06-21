Российские власти признали нежелательным американский университет

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной организацией частный американский университет Bard College. Об этом говорится в Telegram ведомства.

Установлено, что её (организации. — NEWS.ru) деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Bard College — гуманитарный университет, расположенный в штате Нью-Йорк и имеющий образовательную сеть в нескольких государствах.

В марте Координационный совет НКО обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить обстоятельства создания Университета свободных искусств и наук, который появился после реорганизации СПбГУ. В совете решили, что учреждение «может быть аффилировано с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу (американскому миллиардеру и филантропу, который создал фонд для поддержки гражданского общества) и ведущими на территории России деструктивную деятельность». Там считают, что новый вуз связан с Bard College, получавшим, в свою очередь, деньги от признанного российскими властями нежелательным фонда «Открытое общество».

При этом в Университете свободных искусств и наук заявили, что не сотрудничают с организациями, признанными нежелательными, а работа с Bard College «уходит корнями в конец прошлого века», передаёт «Интерфакс». Агентство отмечает, что Bard College станет 35-й иностранной НКО, признанной в России нежелательной.

Накануне депутаты Государственной думы внесли поправки в законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за участие в нежелательных организациях. Парламентарии предложили заключать в тюрьму признанных виновными россиян на срок до пяти лет.