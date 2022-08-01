Российские суды стали отменять решения о депортации украинцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские суды начали отменять решения о депортации украинцев из-за «отсутствия фактической возможности их исполнения». Речь идёт о людях, которые находятся в центрах временного содержания иностранных граждан по причине нарушения миграционного законодательства, пишет «Коммерсант».

После начала спецоперации на Украине высылка таких людей стала фактически невозможна. В центрах застряли более сотни человек. На сегодня суды отменили решения о выдворении 21 человека в Москве, ещё 30 украинцев освобождены в Санкт-Петербурге. Однако, как отмечают эксперты Московской Хельсинской группы, отменяют такие решения суды очень медленно, а некоторых и вовсе отказываются выпускать из центров временного содержания.

Приставы подтвердили, что решения судов о депортации в настоящее время не исполнены из-за отсутствия возможности это сделать. Рассматривается вопрос о возможности обращения в суды о прекращении исполнения решений о депортации.

Ранее члены Совета по правам человека (СПЧ) и общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы сообщили, что минимум 358 граждан Украины находятся сейчас в московских СИЗО и спецприёмнике поселка Сахарово. Ранее действовавшее соглашение о высылке разыскиваемых на родине лиц было приостановлено с началом событий на Украине, а у многих граждан Украины нет паспортов, в том числе заграничных.