Российские студенты будут стажироваться в высокотехнологичных компаниях

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение Минобрнауки предусмотреть возможность прохождения студентами стажировки на базе ключевых российских высокотехнологичных компаний, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Как говорится в сообщении, пункт, касающийся подготовки кадров, включён в перечень поручений по результатам рабочей поездки главы кабмина в Пермский край 9 декабря.

Речь идёт о прохождении студентами практики и стажировки на базе ведущих российских высокотехнологичных компаний, в том числе в формате работы с наставником. Такая возможность должна быть предусмотрена в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы». Подготовить необходимые изменения должно Минобрнауки, — сказано в сообщении.

Срок выполнения данного поручения премьер-министром установлен до 15 апреля.

Ранее специалисты в области IT назвали основные причины отставания России в сфере развития технологий искусственного интеллекта. Среди них дефицит кадров, слабость рынка венчурных инвестиций, низкое проникновение российских продуктов на иностранные рынки, импортозависимость, медленное внедрение продуктов в бизнес и органы власти, а также слабая связь теории и практики.