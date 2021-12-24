Названы препятствия для развития ИИ в России

Специалисты в области IT назвали основные причины отставания России в сфере развития технологий искусственного интеллекта. Среди них дефицит кадров, слабость рынка венчурных инвестиций, низкое проникновение российских продуктов на иностранные рынки, импортозависимость, медленное внедрение продуктов в бизнес и органы власти, а также слабая связь теории и практики. Это следует из результатов исследования, проведённого ЦСП «Платформа» и Аналитическим центром при правительстве (есть в распоряжении NEWS.ru).

Большинство специалистов (60%) считают, что технологии ИИ в России развиты наравне со странами-лидерами, 36% — что Россия значительно отстаёт от лидирующих государств.

Слабо развиты в России возможности для развития стартапов, доступность финансовых ресурсов, защищённость интеллектуальной собственности и безопасность, а также законы. Среди сильнейших были перечислены уровень подготовки кадров, возможности внутреннего рынка и сформированный запрос со стороны заказчиков.

В среднесрочной перспективе эксперты видят повышение спроса на ИИ-решения и технологии, т.к. сегодня бизнес-структуры, федеральные и региональные ведомства разработали и начали внедрение программ цифровой трансформации, включающих проекты по ИИ. Но успешность развития технологий зависит от качества среды для инноваций и кадрового потенциала, — отмечают авторы исследования.

Исследование проводилось в ноябре - декабре 2021 года и состояло из двух этапов. На первом 2,5 тысячи респондентов (специалисты в области ИИ и студенты) отвечали на вопросы анкет в Интернете. На втором социологи проводили глубинные интервью с руководителями компаний - разработчиков решений в области ИИ, представителями органов власти и научных центров.

Ранее председатель организации «Общественный контроль в сфере строительства и ЖКХ МО» Валерий Мамчур заявил, что использование искусственного интеллекта для контроля в сфере ЖКХ позитивно влияет на отрасль, и выступил за внедрение передовых систем.