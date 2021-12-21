Общественник оценил использование искусственного интеллекта в сфере ЖКХ

Использование искусственного интеллекта для контроля в сфере ЖКХ напоминает опыт применения технологий в ГИБДД, сообщил председатель организации «Общественный контроль в сфере строительства и ЖКХ МО» Валерий Мамчур. Он выступил за внедрение передовых систем, передаёт «Радио 1».

Если отталкиваться от опыта, посмотрите на ГИБДД: уже не сотрудник полиции стоит на дороге с палочкой, а камера слетит за нарушениями. Также камеры следят за стройплощадками. Госжилинспекция использует дроны для обследования кровель, фасадов зданий — это же удобно. И хорошо, если будет использоваться такая система, к которой в дальнейшем можно будет подключиться каждому жителю, который сможет посмотреть и проконтролировать процесс уборки своего подъезда, своей улицы, — сказал Мамчур.

Он добавил, что в вероятные недостатки системы будут компенсироваться преимуществами «с головой». Сейчас же, по словам Мамчура, действует мобильное приложение, в котором управляющие компании отчитывается за выполнение работ, за уборку территории. Аналогичный контроль есть над мусорными операторами.

Ранее сообщалось, что среди россиян стало больше неплательщиков за услуги ЖКХ. Так, количество официально признанных должниками выросло с начала года на 8,7%.