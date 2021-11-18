Россияне стали хуже платить за услуги ЖКХ

В России отмечается рост числа неплательщиков за услуги ЖКХ, количество официально признанных должниками выросло с начала года на 8,7%, говорится в отчёте Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Там отметили, что информация о непогашенной задолженности по решению суда доступна всем кредиторам, в том числе банкам, микрофинансовым организациям и ломбардам.

Согласно данным 152 предприятий ЖКХ из 50 российских регионов, по состоянию на 1 ноября 2021 года число признанных неплательщиками по решению суда достигло 38,3 тысячи человек. 3,6 тысячи из них составляют юридические лица: с начала года число таких должников увеличилось на 2,9%.

В НБКИ напомнили, что задолженность за услуги ЖКХ негативно влияет на кредитную историю и усложняет получение заёмных средств. Как заявил генеральный директор НБКИ Александр Викулин, около половины всех неплательщиков полностью или частично погашают задолженность в кратчайшие сроки, узнав о попадании этой информации в их кредитные истории.

Ранее инженер ГБУ «Жилищник» рассказала, с какого числа и на сколько повысятся услуги ЖКХ в следующем году. Большинство тарифов повысятся с 1 июля будущего года, для каждого региона повышение будет разным и в среднем составит 4,3%. Самое большое повышение цен на услуги ЖКХ произойдёт в Чечне и составит 6,5%, самое минимальное повышение цен ожидается в Свердловской области — 2,9%. В Москве тарифы на ЖКУ вырастут на 6%.