Российские школы продолжают закрываться на карантин

https://static.news.ru/photo/56e7f502-3471-11eb-bb2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число школ, вынужденно ушедших на карантин из-за пандемии коронавируса вновь увеличилось. К ранее закрытым добавились ещё 12 образовательных учреждений.

Общее количество школ на карантине по состоянию на 2 декабря составило 49, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения «Большая перемена РФ». 1 декабря сообщалось о 37.

В 49 школах в 25 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией, — сказано в сообщении

Уточняется, что в процентном соотношении изменение невелико, это 0,12% от всех школ в стране.

Среди отдельных классов закрытых на карантин только 0,87% от общего количества, следует из данных министерства.

Пандемия коронавируса ударила по всем образовательным учреждениям, и детские сады не стали исключением. В них основной натиск пришёлся на воспитателей. Ранее NEWS.ru рассказал о ситуации в детсадах.