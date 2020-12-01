Российские школы продолжают закрываться на карантин

Число школ, вынужденно ушедших на карантин из-за пандемии коронавируса вновь увеличилось. К ранее закрытым добавились ещё 12 образовательных учреждений.
Общее количество школ на карантине по состоянию на 2 декабря составило 49,
В 49 школах в 25 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией, — сказано в сообщении
Уточняется, что в процентном соотношении изменение невелико, это 0,12% от всех школ в стране.
Среди отдельных классов закрытых на карантин только 0,87% от общего количества, следует из данных министерства.
Пандемия коронавируса ударила по всем образовательным учреждениям, и детские сады не стали исключением. В них основной натиск пришёлся на воспитателей. Ранее NEWS.ru рассказал о ситуации в детсадах.