Турецкая военная колонна не смогла войти в населённый пункт Аль-Бара (Идлиб) из-за действий боевых самолётов Военно-космических сил России.
Как
В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов в Идлибе. На помощь последним поспешила Турция. Между Москвой и Анкарой прошли переговоры. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.
Как писал NEWS.ru, два блокпоста сирийской армии не позволили военному конвою Соединённых Штатов достичь дороги Хасака-Тал-Барак в регионе Аль-Хасака на северо-востоке страны.
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