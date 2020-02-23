https://static.news.ru/photo/ae393e1a-563c-11ea-84fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: syria.mil.ru

Турецкая военная колонна не смогла войти в населённый пункт Аль-Бара (Идлиб) из-за действий боевых самолётов Военно-космических сил России.

Как сообщила Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Военный обозреватель», воздушные удары ВКС по объектам боевиков в Идлибе вынудили турецкие силы покинуть район.

В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов в Идлибе. На помощь последним поспешила Турция. Между Москвой и Анкарой прошли переговоры. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.

Как писал NEWS.ru, два блокпоста сирийской армии не позволили военному конвою Соединённых Штатов достичь дороги Хасака-Тал-Барак в регионе Аль-Хасака на северо-востоке страны.