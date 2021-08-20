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Российские садоводы хотят ограничить ввоз импортных яблок в страну

05:33, 23 августа 2021
Российские садоводы хотят ограничить ввоз импортных яблок в страну Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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Российские садоводы предложили Россельхознадзору усилить контроль за остатками пестицидов и химикатов в иностранных плодах. По их данным, иностранные фермеры чаще обрабатывают пестицидами плодоносные деревья, а также используют запрещённые в РФ препараты. Об этом сообщает «Коммерсант».

К главе Россельхознадзора Сергею Данкверту с просьбой усилить контроль за ввозимой в РФ плодовой продукцией, особенно за яблоками, обратились союзы «Садоводы Кубани», «Садоводы Дагестана», Ассоциация садоводов России, а также Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края.

По их мнению, это позволит обеспечить безопасность импортных плодов, а также повысит спрос на отечественные яблоки. По данным Плодоовощного союза, в 2020 году в РФ было собрано 1,08 млн тонн яблок, импортировано 746 тонн.

Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова заявила, что правильное питание очень важно для восстановления организма после коронавирусной инфекции. В рацион следует включить цельнозерновые продукты, бобовые, фрукты, овощи и ягоды, а также рыбу и кисломолочные продукты.

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