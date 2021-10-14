Российские рестораны впервые получили звёзды «Мишлен»

Впервые российские рестораны включили в международный гид «Мишлен». Две звезды получили два московских заведения — Artest-Chef’s Table и Twins Garden. Церемония вручения звёзд прошла в концертном зале «Зарядье» и транслировалась на YouTube.

По одной звезде получили Selfie, «Белуга», Grand Cru, White Rabbit, Biologie, «Сахалин», «Савва».

Получение звезды — это настоящее достижение. И Москва будет очень гордиться этими ресторанами, — заявил международный директор гидов «Мишлен» Гвендаль Пулленек.

Кроме того, в ходе мероприятия было вручено две награды — за лучшее обслуживание (Twins Garden) и «Молодой шеф-повар» (Никита Подерягин из ресторана Bjorn на Пятницкой улице).

Россия — 33-я страна, рестораны которой вошли в гид «Мишлен». Власти города рассчитывают, что это поможет развитию гастротуризма и повышению привлекательности города. На церемонии вручения звёзд выступал мэр города Сергей Собянин.

Гид «Мишлен» — один из самых влиятельных ресторанных рейтингов мира. Критерии включения в список остаются до сих пор коммерческой тайной. Высшим признанием считается три звезды «Мишлен».

Ранее исследование показало, что почти 40% жителей России считают приемлемой для похода в ресторан сумму чека в 1,5–2 тысячи рублей. Потратить такую сумму готовы 38% россиян, 30% рассчитывают на 500–1000 рублей, 16% не против заплатить 2500–3000 рублей и столько же — от 3,5 тысячи рублей и больше.