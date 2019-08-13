https://static.news.ru/photo/956269d2-bde6-11e9-a19f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Юрист Ян Чеботарёв рассказал в своём Facebook о заключении, которое дали эксперты Вятского государственного университета (ВятГУ), исследовав тексты, находившиеся в собственности у членов «Свидетелей Иеговы» (организация запрещена в РФ). По его словам, специалисты обнаружили признаки экстремизма в прямой цитате из Книги Псалтырь — части Библии.

Псалтырь, или Книга Давида, является одним из самых важных элементов православного богослужения. В заключении экспертов речь идёт о 29 стихе 36 Псалма: «Праведники наследуют землю, и будут жить на ней вовек».

Чеботарёв сообщил, что в ВятГУ эту цитату признали побуждающей к действиям, направленным против какой-либо группы, выделенной по религиозному признаку. Судя по всему, экспертов смутило, что вечная жизнь достанется исключительно праведникам.

Тексты, в которых присутствует эта «экстремистская» цитата, были переданы ВятГУ силовиками. Они, в свою очередь, изъяли книги у членов организации.

Ранее News.ru писал, что Государственная дума ратифицировала Конвенцию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму. Документ определяет перечень деяний, за совершение которых страны, подписавшие документ, установят гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.