Российские автодилеры рассказали о подорожании запчастей «Коммерсант»: автозапчасти за последние месяцы подорожали в среднем на 30%

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Сложности с поставками на фоне санкций привели к тому, что с февраля автозапчасти в России подорожали в среднем на 30%. Проблемы есть также с поставками электроники, и разрешение параллельного импорта пока ситуацию не улучшило, пишет «Коммерсант».

Запчасти для кузовного ремонта, замена которых была наиболее популярна в последние месяцы, по итогам апреля подорожали в среднем на 31% к февралю, следует из данных «Тинькофф Страхования». Больше всего прибавили в цене бамперы, передние фары, крылья, двери и решетки радиатора.

Руководитель сервиса Fresh Auto Илья Иванский также отмечает, что сложности с наличием комплектующих испытывают около трети всех техцентров. Особенно это касается деталей для двигателя, амортизаторов, частей подвески, электроники, моторного масла, фильтров и свечей зажигания. Как пояснил заместитель гендиректора по сервису «Авилона» Алексей Гуляев, имеющихся на складах запасов запчастей объёмов хватит на два-четыре месяца работы.

Дистрибуторы уже готовы оплачивать оригинальные запчасти, найденные ими на рынке и ввезённые без разрешения правообладателя, однако пока параллельный импорт не увеличил доступность комплектующих. Илья Иванский заявляет, что основными причинами дефицита стали волатильность валют, невозможность прозрачного ценообразования и логистические проблемы. С другой стороны, многие дилеры всё же надеются на улучшение ситуации и снижение цен за счёт параллельного импорта.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков дал ряд советов по выбору подержанного автомобиля. По его словам, машина должна быть «проверенной временем» и находиться на рынке не первый год, а оптимальным выбором всегда станет популярная модель без технических наворотов, так как её потом можно будет легко продать или же найти необходимые для ремонта запчасти.