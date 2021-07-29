Российская туристка рассказала о ситуации в турецком Мармарисе

Из-за лесных пожаров турецкий Мармарис окутан дымом. Как рассказала 5-tv.ru туристка из России Мария, в отеле дышать невозможно, люди уходят спать на море.

По словам девушки, отель, в котором она живёт, не пострадал, однако он находится недалеко от очага возгорания, поэтому здание заполнено гарью и дымом. Сейчас в него массово переселяют погорельцев. На ресепшене собралось уже порядка 200 человек.

Ситуация в отеле также осложняется неработающими кондиционерами. Отдыхающие вынуждены идти на пляж, чтобы поспать.

Очень ситуация критичная в плане того, что спать буквально негде. Я просто задыхаюсь, беру полотенце и иду на море спать. Там лежаки разбирают на раз-два, — рассказала россиянка.

По её словам, из-за того что горит лес в горах, через которые идёт дорога в аэропорт Аланьи, выезжающие вынуждены добираться до других аэропортов своим транспортом.

Ранее стало известно, что в районе Манавгата в турецкой Анталье вспыхнул сильный лесной пожар. Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль. Для ликвидации возгорания были задействованы два самолёта, 15 вертолётов, 106 пожарных машин и шесть бульдозеров. Из-за чрезвычайной ситуации местные власти приняли решение эвакуировать четыре района.

Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын назвал лесные пожары в Турции национальной катастрофой.