Российская разведка назвала свою версию отравления Навального

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что ведомство обладает информацией о произошедшем с оппозиционером Алексеем Навальным. По его словам, боевые отравляющие вещества в биоматериал пациента добавили за границей. Такое заявление он сделал в эфире YouTube-шоу телеведущего Владимира Соловьёва.

Часть правды знаем. Не всё, не буду врать и хвастаться. Но знаем в части, касающейся берлинского пациента (так называл Навального пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — NEWS.ru). Тоже знаем часть правды. Или некие косвенные свидетельства правды, — сказал глава СВР.

По его словам, российские спецслужбы за год до случившегося с оппозиционером получили «достоверную и проверенную информацию» о совещании в одной из европейских стран. Он рассказал, что в нём участвовали представители специальных служб, правительственных структур и неправительственных организаций. На нём якобы «на полном серьёзе» обсуждался вопрос о необходимости помочь «практически увядшему» российскому протестному движению через «сакральные жертвы».

И лучше, если бы эта сакральная жертва была бы из числа кого-то из лидеров протестного движения. Ничего не хочу сказать, но какие-то параллели провести можно, — сказал Нарышкин.

По его информации, до отправки Навального в Германию в его анализах не было отравляющих веществ. Глава СВР заявил, что в докладе ОЗХО, где говорится, что Навальный был отравлен «Новичком», много нестыковок.

Здесь трудно говорить о том, был ли он действительно отравлен потом уже. После того, как он сел на борт самолёта. Но если действительно какие-то маркеры были обнаружены, то более реальное предположение о том, что что-то, какие-то вещества были внесены в его биологический материал, — добавил он.

Глава разведки уверен, что это было сделано за границами России. По его мнению, такие выводы можно сделать из заключений российских врачей.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года в выполнявшем рейс из Томска в Москву самолёте. Он был госпитализирован в Омске, где врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты сообщили, что оппозиционер был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок».

22 марта 2020 года органы следствия управления МВД на транспорте отказались возбуждать уголовное дело по результатам проверки после госпитализации Алексея Навального в Омске. Дело рассматривалось в 235-м гарнизонном военном суде.

Сам оппозиционер вернулся в Россию 18 января и был арестован в аэропорту Шереметьево. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.