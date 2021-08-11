Росприроднадзор оценит реальный масштаб разлива нефти под Новороссийском

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Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальную площадь разлива нефти под Новороссийском и проверить данные РАН о занижении реального масштаба. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе зампреда правительства.

Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить масштаб разлива нефтепродуктов и проверить информацию, представленную Российской академией наук, о занижении объёмов разлива топлива, — прокомментировали в пресс-службе.

Вице-премьер также поручила Росприроднадзору лично контролировать работы по ликвидации разлива нефти и по восстановлению водной среды.

Ранее в Институте космических исследований РАН заявили, что разлив нефти под Новороссийском оказался в 400 тысяч раз больше заявленного: площадь разлива топлива составила почти 80 квадратных километров вместо 200 квадратных метров. Учёные сделали выводы на основе анализа спутниковых снимков.

Руководитель направления климата и энергетики российского отделения Greenpeace Василий Яблоков сказал, что счёт идёт на минуты, поэтому необходимо предпринять как можно больше усилий, чтобы не допустить дальнейшего распространения нефти.