Росприроднадзор: «Норникель» не направил ни одного рубля для возмещения ЧП

https://static.news.ru/photo/bf09df42-d7c4-11ea-93df-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/nornickel_official

Представители Росприроднадзора заявили, что «Норникель» не перечислил ни одного рубля в счёт возмещения ущерба от разлива топлива. В компании также не назвали сумму для оплаты.

До настоящего времени от компании не поступило ни одного рубля в счёт возмещения ущерба, как и не была озвучена конкретная сумма, которую компания аккумулирует для оплаты, — говорится в сообщении ведомства.

В «Норникеле» хотят урегулировать вопрос о возмещении вреда от разлива топлива в досудебном порядке. Представители компании взаимодействуют с представителями межведомственной рабочей группы, которая создана в рамках Минприроды РФ.

Приветствуем желание компании в добровольном порядке, без суда, оплатить ущерб и надеемся, что указанные действия не направлены на затяжку времени, — подчеркнули в Росприроднадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что вопросы физической ликвидации ущерба для окружающей среды и предъявления требований по оплате ущерба являются разными по своей природе понятиями, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что «Норникель» представил черновик плана ликвидации ЧП в Норильске. По плану работы будут проводиться до 2025 года.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске, которая принадлежит «Норникелю», произошла в конце мая 2020 года. Разгерметизировался резервуар с нефтепродуктами. В почву попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

В начале июля Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате аварии почти в 148 млрд рублей (примерно $2,1 млрд), из которых около 147 млрд рублей — ущерб водным ресурсам, а 700 млн рублей — вред почвам.