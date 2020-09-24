Роспотребнадзор опроверг слухи о начале второй волны COVID-19

https://static.news.ru/photo/9b9022c8-ff02-11ea-a2e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не подвержена второй волне коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). В стране продолжается первая, заявили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Пандемия коронавируса никуда не ушла, второй волны нет. Эпидемическая кривая, эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны, — цитирует ТАСС замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

Накануне директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович рассказала, что для оценки волны заражений коронавирусом следует исходить из соотношения между числом заболевших и выздоровевших. Она добавила, что второй волной неправильно называть осенний рост числа заразившихся COVID-19. Вирусолог Анатолий Альтштейн согласился с экспертом, заявив, что в РФ пока не завершилась первая волна COVID-19, хотя некоторый подъём заболеваемости наблюдается.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал руководителям столичных предприятий перевести большую часть сотрудников в дистанционный режим работы. Об этом он написал в своём микроблоге. Кроме того, градоначальник призвал строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, чтобы избежать роста количества заболевших в будущем. Он отметил, что в организациях по-прежнему должны осуществлять дезинфекцию, обеспечить применение средств индивидуальной защиты и безопасное расстояние между сотрудниками.