Роспотребнадзор захотел создать сборник коллекционных штаммов

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Роспотребнадзор предложил создать единый национальный каталог коллекционных штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов. Об этом говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Правительство Российской Федерации постановляет <...> утвердить прилагаемый порядок создания и ведения национального каталога коллекционных штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов, — говорится в документе.

Каталог будет являться единой базой всех коллекционных штаммов. Он будет содержать в себе данные о вирусах и патогенах из государственных коллекций. Основной функцией этого каталога будет сохранение, пополнение и формирование данных.

Предполагается, что документ вступит в силу с 1 июля 2022 года.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что для достаточной защиты от COVID-19 рекомендуется ревакцинироваться раз в полгода, поскольку защитный эффект вакцин может снижаться против «дельта»-штамма коронавируса.