https://static.news.ru/photo/c36acc8a-19ac-11ea-ab75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) проверила параметры микроклимата более чем 100 тысяч объектов коммунального и социального назначения, а также детских организаций. В 2019 году выявлены нарушения у более пяти тысяч структур.

Контроль параметров микроклимата в течение девяти месяцев 2019 года проведён на более 60 тысячах объектах коммунального и социального назначения, несоответствия выявлены на 4% объектов. Исследования проводились также в более 40 тысячах детских и подростковых организаций, несоответствия составили 6,8%, — отмечается на сайте ведомства.

Проверки проводились «в целях своевременного проведения комплекса профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний, связанных с воздействием неблагоприятного микроклимата».

Микроклимат, как пояснили в Роспотребнадзоре, определяется метеорологическими компонентами — температурой воздуха и окружающих поверхностей, скоростью движения и влажностью воздуха, а также тепловым излучением.

Как писал NEWS.ru, ранее Роспотребнадзор предложил защитить биологические данные россиян, включив их в закон о персональных данных. По мнению главы ведомства Анны Поповой, это позволит использовать такие данные только с письменного согласия человека.