https://static.news.ru/photo/db65120a-6f29-11ea-993a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robin Utrecht/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору определить потребность в закупке расходных материалов, необходимых для проведения теста на коронавирусную инфекцию, и передать полученные сведения в Минпромторг.

Согласно поручениям, озвученным по итогам Координационного совета при правительстве, предоставить информацию необходимо к 26 марта.

Также к 27 марта Роспотребнадзор должен подготовить график поставок в субъекты этих расходных материалов, которые должны быть в постоянном наличии в лабораториях.

Ранее NEWS.ru писал, что Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин должны подготовить проект комплекса дополнительных мер по государственной поддержке сферы общественного питания и услуг. Также им поручено предусмотреть мероприятия по поддержке владельцев коммерческой недвижимости.

Согласно последним данным, к 26 марта коронавирусом в мире заразились более 471 тысячи человек, 21,3 тысячи умерли, свыше 114 тысяч выздоровели. В России зафиксировано 658 случаев заболевания. Выписаны по выздоровлении 29 человек. Вирус выявили в 55 регионах.