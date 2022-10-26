Роспотребнадзор: в России выявлены два новых варианта коронавируса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России выявлены два новых варианта COVID-19, включая подвид штамма «омикрон» под названием «цербер», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, прогнозируется дальнейшее распространение этих вариантов в стране, хотя резкого роста заболеваемости коронавирусом не ожидается.

На прошедшей неделе мы выявили два новых для РФ геноварианта [коронавируса] — это BQ.1 и BQ.1.1 («цербер»), — сказала Попова.

Она также добавила, что в России пятую неделю наблюдается снижение заболеваемости ковидом и эпидситуацию можно считать управляемой. Вводить какие-либо ограничения из-за распространения коронавируса не планируется.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн ранее заявил, что в России заболеваемость коронавирусом будет снижаться до конца октября. После этого возможна новая волна, поскольку в ряде европейских стран уже отмечается рост заболеваемости. Однако специалист допустил, что в России всплеска может и не быть, так как сегодня у России «слабые отношения с Европой».

Альтштейн предположил, что рост заболеваемости ковидом в Европе сейчас вызывает новый вариант штамма «омикрон» — BQ 1.1, или «цербер». Он рассказал, что новые варианты «омикрона» появляются практически ежедневно, но в большинстве случаев они довольно безобидны.