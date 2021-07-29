Роспотребнадзор сохранит прошлогодние ограничения в школах

Новый учебный год начнётся с прежними рекомендациями Роспотребнадзора. В ведомстве считают, что они были эффективны, сообщают «Известия».

Ограничение массовых мероприятий, контроль за дезинфекцией классов, ежеутренняя проверка температуры и разделение классов позволили школам в прошлом году работать очно.

В связи с этим указанные меры могут быть применены и в новом учебному году, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, было рекомендовано по возможности уменьшить количество учеников в классах или группах.

Среди субъектов федерации 27 готовы открыть школы для очного обучения. У школ остаётся право вводить удалённую форму уроков, если есть случаи заражения коронавирусом среди учеников или преподавателей.

Ранее Минпросвещения обновило образовательные стандарты для школьников. Учеников с первого по девятый класс будут учить не только общеобразовательным предметам, но и финансовой грамотности, экологичности, патриотизму и умению противостоять экстремизму.