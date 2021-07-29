Роспотребнадзор сохранит прошлогодние ограничения в школах
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
10:52, 30 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Новый учебный год начнётся с прежними рекомендациями Роспотребнадзора. В ведомстве считают, что они были эффективны, сообщают «Известия».
Ограничение массовых мероприятий, контроль за дезинфекцией классов, ежеутренняя проверка температуры и разделение классов позволили школам в прошлом году работать очно.
В связи с этим указанные меры могут быть применены и в новом учебному году, — сообщили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, было рекомендовано по возможности уменьшить количество учеников в классах или группах.
Среди субъектов федерации 27 готовы открыть школы для очного обучения. У школ остаётся право вводить удалённую форму уроков, если есть случаи заражения коронавирусом среди учеников или преподавателей.
Ранее Минпросвещения обновило образовательные стандарты для школьников. Учеников с первого по девятый класс будут учить не только общеобразовательным предметам, но и финансовой грамотности, экологичности, патриотизму и умению противостоять экстремизму.