Роспотребнадзор: случаи выявления «кентавра» в России единичны

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Высокая заразность варианта коронавируса «кентавр» не доказана. Случаи его выявления в России единичны, заявила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, ее слова приводит РИА Новости.

В настоящее время нет убедительных доказательств более высокой трансмиссивности этого субварианта. В РФ субвариант BA.2.75 выделяется лишь в единичных случаях, — сказала она.

Специалист напомнила, что в России заразившиеся «кентавром» были выявлены в середине июля. У всех заболевание протекало в легкой форме.

Пшеничная добавила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила классификацию «кентавра» с «представляющего интерес» на «вызывающий озабоченность». Основанием для этого послужили рост заражения им в Индии и во всем мире, а также его мутационный профиль.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выявлено всего семь случаев заражения «кентавром». В ФМБА, в свою очередь, отметили, что против этой разновидности коронавируса эффективна отечественная вакцина «Конвасэл».