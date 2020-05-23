https://static.news.ru/photo/9c3ae0f0-9e54-11ea-9599-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией нового типа под наблюдением медицинских специалистов остаются примерно 287 тысяч человек. Об этом 25 мая сообщили представители пресс-службы Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, с начала пандемии в стране было проведено 8,9 млн тестов на выявление COVID-19.

Под медицинским наблюдением в России остаются 287 тысяч человек. За прошедшие 24 часа было сделано 260 тысяч исследований, — сообщает Роспотребнадзор.

Как ранее писал NEWS.ru, по сведениям на 25 мая, в мире скончались 345 064 человека с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. В общей сложности число заражённых — 5 407 701 человек.