Роспотребнадзор рассказал о плане восстановления работы медучреждений

https://static.news.ru/photo/24fbe7e0-a4c7-11ea-887c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в ходе восстановления профильной работы медицинских учреждений. Документ подразумевает постепенное освобождение помещений от пациентов с COVID-19.

Кроме того, в больницах придётся провести заключительную дезинфекцию и генеральную уборку, а койки поставить на расстоянии минимум 1,5 метра друг от друга, говорится на официальном сайте ведомства.

При госпитализации гражданина в обычном порядке ему необходимо сделать тест на COVID-19 не ранее, чем за семь суток до поступления в лечебное учреждение.

При оказании экстренной помощи анализы на коронавирус возьмут в приёмном отделении. Максимальное количество процедур и питание Роспотребнадзор рекомендует проводить в палатах.

По состоянию на 2 июня в РФ выявлен 423 741 случай COVID-19, 5037 человек скончались от инфекции, 186 985 — выздоровели. Число летальных исходов возросло за сутки на 182. Таким образом, всего в РФ скончались 5037 пациентов с коронавирусом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Росздравнадзор и фармкомпании работают над ускоренным вводом на рынок отечественного лекарства «Авифавир» для лечения коронавируса. Об этом заявила глава ведомства Алла Самойлова.