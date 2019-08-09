https://static.news.ru/photo/99f391e8-bce6-11e9-934d-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Удельный вес проб питьевой воды, не отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям по химическим показателям, составил 12,5%, сообщил Роспотребнадзор. При этом 0,56% проб питьевой воды не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям.

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области в свою очередь заявили, что проблемы качества воды не связаны с качеством её источника. По данным ведомства, Роспотребнадзор берёт пробы на основании обращения граждан, которые часто связаны с неправильной эксплуатацией внутридомового водопровода.

Министр ЖКХ региона Евгений Хромушин пояснил, что после промывки управляющей компанией системы качество воды восстанавливается, однако плохой результат, зафиксированный регулятором, попадает в негативную статистику.

В Роспотребнадзоре отметили положительную динамику в данном вопросе. В 2018 году нормам не соответствовало 15% питьевой воды, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что ежедневное употребление тёплой питьевой воды может улучшить обмен веществ в организме, что благотворно повлияет на здоровье. По мнению врачей, вода помогает поддерживать здоровый обмен веществ.