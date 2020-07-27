Роспотребнадзор предупредил о смертельной опасности рыбы

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Блюда из рыбы при неправильной обработке могут стать причиной смертельно опасных болезней. О так называемой паразитарной угрозе предупредили в Роспотребнадзоре.

Там отметили, что речь идёт прежде всего о таких заболеваниях как описторхоз, дифиллоботриоз, эхинококкоз, трихинеллез и другие биогельминтозы. Как пояснили в ведомстве, они способны нанести значительный ущерб здоровью, привести к серьёзным осложнениям и даже инвалидности. Более того, в ряде случаев они могут повлечь за собой летальный исход.

В России больше всего распространены описторхоз, клонорхоз и дифиллоботриозы. Чаще всего люди заражаются описторхозом. Например, в 2019 году было зарегистрировано более 19,5 тысячи подобных случаев. Заражение происходит при употреблении в необеззараженном виде рыбы семейства карповых: это язь, елец, плотва, лещ, линь, краснопёрка, уклея, гольян, жерех, подуст и другие.

При употреблении рыбной продукции также существует риск заражения анизакидозом или дифиллоботриозом. Эти заболевания характеризуются развитием патологических процессов в желудочно-кишечном тракте. Дифиллоботриоз часто сопровождается анемией.

В Роспотребнадзоре отметили , что паразитозами можно заразиться не только при употреблении рыбы, но после приёма в пишу ракообразных, моллюсков, земноводных, пресмыкающихся, а также продуктов их переработки.

Чтобы обезопасить себя от фатальных последствий, следует варить рыбу не менее 15 минут с момента закипания либо жарить в масле от 20 минут и дольше. Мелкую рыбу лучше всего засаливать в течение 14 дней, а крупную — 40 дней. Делать это следует из расчёта два килограмма соли на десять килограммов рыбы.

Ранее NEWS.ru писал, что в России увеличилось число партий забракованного продовольствия и продуктов. В наибольшей степени это коснулось партий мяса, плодоовощной продукции, кондитерских изделий, молока, а также птицы, яиц и продуктов их переработки.