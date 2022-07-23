Роспотребнадзор озвучил новые данные о распространении оспы обезьян Роспотребнадзор: в России нет новых случаев заражения оспой обезьян

Фото: Eric Baccega/imagebroker.com/Global Look Press

В России не зафиксировано ни одного нового подтвержденного случая заражения оспой обезьян, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что ситуация с распространением инфекции находится на особом контроле.

Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. На сегодняшний день новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет, — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что в стране принимаются все необходимые меры для купирования рисков завоза оспы обезьян и предотвращения распространения инфекции.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. Инфекция представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где риск высок, отметил он.