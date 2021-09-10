Роспотребнадзор ответил на блокировку смартфонов Xiaomi в Крыму

В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о сбоях в работе смартфонов Xiaomi в Крыму. В ведомстве заявили, что не получали никаких жалоб от владельцев гаджетов, пишет РБК.
Тем не менее представители Роспотребнадзора, по всей видимости,
Ранее сообщалось, что компания Xiaomi ограничила использование своих смартфонов в некоторых частях мира. Помимо зарубежных государств, такая проблема коснулась и жителей Крыма. Техническое ограничение от компании затронуло также жителей Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи и Судана.
Впрочем, пользователи нашли выход и из этой ситуации. Чтобы продолжить пользоваться устройством, достаточно перепрошить его на неофициальный кастом. Сделать это можно как самостоятельно, так и обратиться за помощью к специалистам.