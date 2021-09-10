Роспотребнадзор ответил на блокировку смартфонов Xiaomi в Крыму

В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о сбоях в работе смартфонов Xiaomi в Крыму. В ведомстве заявили, что не получали никаких жалоб от владельцев гаджетов, пишет РБК.

Тем не менее представители Роспотребнадзора, по всей видимости, заинтересовались подобными сообщениями. Там подчеркнули, что если от пользователей последуют какие-либо жалобы, то специалисты будут разбираться в этом. В частности, в ведомстве пообещали провести проверку в случае обращений.

Ранее сообщалось, что компания Xiaomi ограничила использование своих смартфонов в некоторых частях мира. Помимо зарубежных государств, такая проблема коснулась и жителей Крыма. Техническое ограничение от компании затронуло также жителей Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи и Судана.

Впрочем, пользователи нашли выход и из этой ситуации. Чтобы продолжить пользоваться устройством, достаточно перепрошить его на неофициальный кастом. Сделать это можно как самостоятельно, так и обратиться за помощью к специалистам.