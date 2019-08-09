https://static.news.ru/photo/dfc7401e-bc0c-11e9-80d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Эксперты Роспотребнадзора представили нормы, которым должны следовать производители и реализаторы кваса.

При изготовлении кваса по ГОСТ не используются искусственные и идентичные натуральным вкусоароматические вещества и ароматизаторы, синтетические и неорганические красители, подсластители и консерванты, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Производитель должен соблюдать условия хранения сырья, поддерживать чистоту оборудования и инвентаря, разработать программу производственного контроля.

Квас должен быть защищён от воздействия прямых солнечных лучей. У его продавца должна быть специальная чистая санитарная одежда, включающая головной убор, а также медкнижка с результатами медосмотра и гигиенической аттестации.

Как писал News.ru, ответственно подойти к выбору места покупки дынь рекомендует Роспотребнадзор. Ведомство советует отдавать предпочтение супермаркетам, официальным рынкам и магазинам и избегать придорожных торговцев. Отдельно отмечается, что стоит избегать покупки разрезанной дыни или позволять разрезать её продавцу, так как мякоть является прекрасной средой для развития бактерий. Ориентироваться при выборе дыни стоит по звуку от лёгких похлопываний, цвету и упругости кожуры.