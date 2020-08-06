Роспотребнадзор объяснил, как вместе доставлять продукты и бытовую химию

https://static.news.ru/photo/962de386-d7fe-11ea-af4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доставку еды и средств для уборки и стирки в одном автомобиле можно осуществлять только в разных отсеках, а возможность повредить их упаковку будет полностью исключена. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре пояснили, что совместная транспортировка пищевых продуктов и бытовой химии будет затруднять обеспечение безопасности пищи для потребителя.

Совместная транспортировка допустима только в случае, если ретейлер обеспечивает и документально подтверждает вышеназванные требования, а товары при транспортировке размещены в автомобиле в разных секциях и обеспечены условия, исключающие повреждение упаковки как товаров бытовой химии, так и продуктов питания, — сказано в сообщении.

Роспотребнадзор пояснил, что новые санитарные правила разработаны в рамках реализации «регуляторной гильотины». Сейчас проект находится на этапе процедуры оценки регулирующего воздействия. В ведомстве считают, что новые правила должны заставить бизнес соблюдать обязательные требования и учитывать безопасность для здоровья потребителей.

Проект санитарно-эпидемиологических требований по предоставлению услуг населению подготовлен Роспотребнадзором. В нём предложено запретить перевозить товары бытовой химии транспортом, который также развозит продукты, питьевую воду и другие грузы, которые при загрязнении нанесут вред здоровью людей. Аналогичные требования вводятся также для перевозки агрохимикатов и пищевых продуктов.

До этого Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась с просьбой к главе Роспотребнадзора Анне Поповой в проекте допустить возможность совместной перевозки пищевых и непищевых продуктов, если при этом исключён их контакт.

В АКИТ посчитали требование о раздельной перевозке пищи и бытовой химии избыточным. В ассоциации пояснили, что такие правила приведут к серьёзным дополнительным затратам и удорожанию доставки.

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