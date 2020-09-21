Роспотребнадзор: новые ограничения из-за коронавируса в России не нужны

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вводить дополнительные ограничения для противодействия распространению COVID-19 в РФ не требуется.
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Каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен, ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет. В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется, — резюмировала Попова.
Директор Европейского бюро ВОЗ ранее поблагодарил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и Россию в его лице за усилия по созданию вакцины против коронавируса, передавал NEWS.ru.
Всего в РФ за время пандемии выявили 1 109 595 случаев заражения COVID-19 в 85 регионах, из них 6196 за последние сутки. Вылечились от вируса 911 973 человека. Жертвами инфекции стали 19 489 человек (71 за последние сутки).
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