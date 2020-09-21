Роспотребнадзор: новые ограничения из-за коронавируса в России не нужны

https://static.news.ru/photo/f0c4bf18-fbfd-11ea-8662-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вводить дополнительные ограничения для противодействия распространению COVID-19 в РФ не требуется.

Об этом сообщает ТАСС. По итогам встречи с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге Попова отметила, что рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране естественным образом связан с началом осенне-зимнего эпидемического сезона, а в целом ситуация остаётся стабильной. Глава Роспотребнадзора добавила, что во второй декаде сентября стоит ожидать «значимых цифр» по динамике распространения COVID-19.

Каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен, ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет. В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется, — резюмировала Попова.

Директор Европейского бюро ВОЗ ранее поблагодарил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и Россию в его лице за усилия по созданию вакцины против коронавируса, передавал NEWS.ru.

Всего в РФ за время пандемии выявили 1 109 595 случаев заражения COVID-19 в 85 регионах, из них 6196 за последние сутки. Вылечились от вируса 911 973 человека. Жертвами инфекции стали 19 489 человек (71 за последние сутки).