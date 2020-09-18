Роспотребнадзор не нашёл следов коронавируса в замороженных продуктах

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Исследование Роспотребнадзора не выявило следов COVID-19 в замороженных продуктах.

За последний месяц специалисты изучили более 1,5 тыс. образцов замороженных фруктов, овощей, а также мясной продукции.

В период с 05 августа 2020 года по 10 сентября 2020-го было проведено исследование 1677 образцов пищевой продукции. Основную массу составляла овощная продукция (40%), мясо и мясосодержащая продукция (26%) и фрукты (22%). Все образцы продукции дали отрицательные результаты тестирования на наличие РНК SARS-CoV-2, — сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее центр Роспотребнадзора «Вектор» сообщал, что прошла первая фаза испытаний их вакцины от коронавируса, подтвердившая безопасность сыворотки.