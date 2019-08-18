https://static.news.ru/photo/29e614dc-c21a-11e9-ab45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look

Роспотребнадзор напомнил родителям учеников младших классов, что рюкзак с учебниками для 1-2 классов не должен весить больше 2,2 килограммов.

Сам ранец, не заполненный учебными принадлежностями для первых двух лет в начальной школе, может весить 700 граммов максимум. Для школьников 3-4 классов максимальный вес рюкзака - два килограмма, 5-6 класса - 2,5 килограмма, 7-8 класса - 3,5 килограмма и, наконец, старшеклассники не должны носить более четырёх килограммов учебников, передаёт РИА Новости .

Оптимальная ширина лямок рюкзака при этом составляет 4-4,5 сантиметра, а его Фома должна обеспечить плотное прилегание к спине.

Как писал News.ru ранее, первоклассникам из малообеспеченных семей в Московской области к началу учебного года выдадут портфели с наборами для школы. Получить их можно будет в управлениях соцзащиты.