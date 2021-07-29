Роспотребнадзор назвал новые правила въезда для туристов в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правила загрузки результатов ПЦР-тестов на коронавирус для вернувшихся из других стран россиян изменятся с 30 июля. Соответствующий приказ главного государственного санитарного врача опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что загрузить результаты тестирования на COVID-19 на сайт госуслуг необходимо в течение четырёх календарных дней с момента прибытия в РФ. Текст был опубликован 29 июля, а новые...