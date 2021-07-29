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Роспотребнадзор назвал новые правила въезда для туристов в РФ

22:34, 29 июля 2021
Роспотребнадзор назвал новые правила въезда для туристов в РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Роспотребнадзор продлил срок сдачи ПЦР-тестов для въезжающих из-за границы туристов. По новым правилам возвращающиеся домой россияне должны загрузить результаты проверки на сайт госуслуг в течение четырёх дней.

Условия опубликованы в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, документ размещён на официальном портале правовой информации.

Не привитые от коронавирусной инфекции россияне, возвращающиеся в страну из-за рубежа, обязаны в течение четырёх дней загрузить на портал госуслуг результат теста на COVID-19, говорится в постановлении.

Требование вступает в силу с 30 июля.

Ранее в Болгарии изменили условия въезда для иностранцев, которым теперь нужно предоставить лишь документ о своём антикoвидном статусе. Об этом сообщили в Ассоциации турoператоров России (АТОP).

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