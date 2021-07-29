Роспотребнадзор назвал новые правила въезда для туристов в РФ

Роспотребнадзор продлил срок сдачи ПЦР-тестов для въезжающих из-за границы туристов. По новым правилам возвращающиеся домой россияне должны загрузить результаты проверки на сайт госуслуг в течение четырёх дней.
Условия
Не привитые от коронавирусной инфекции россияне, возвращающиеся в страну из-за рубежа, обязаны в течение четырёх дней загрузить на портал госуслуг результат теста на COVID-19, говорится в постановлении.
Требование вступает в силу с 30 июля.
Ранее в Болгарии изменили условия въезда для иностранцев, которым теперь нужно предоставить лишь документ о своём антикoвидном статусе. Об этом сообщили в Ассоциации турoператоров России (АТОP).