https://static.news.ru/photo/27d149de-c646-11e9-a2e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Список с необходимыми прививками для учеников российских школ опубликовал на своём сайте Роспотребнадзор.

В перечень вошли вакцины от туберкулёза, три прививки от пневмококковой инфекции, три — от гепатита В, прививка против гриппа, пять — от полиомиелита, четыре — от коклюша, дифтерии и столбняка, одна прививка от кори, эпидемического паротита и краснухи.

В ведомстве подчеркнули необходимость своевременной вакцинации детей и отметили, что только она может защитить ребёнка от опасных болезней. Роспотребнадзор при этом отмечает, что ставить прививки нужно вовремя.

Ранее News.ru писал, что Минздрав РФ поддержал идею включения в национальный календарь прививок вакцину от вируса папилломы человека.