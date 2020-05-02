Роспотребнадзор: лекарственные средства можно будет заказывать онлайн

Россиянам в период пандемии разрешили приобретать лекарственные средства через Интернет, сообщили в Роспотребнадзоре.
В период борьбы с коронавирусом произошли существенные изменения, касающиеся покупки лекарств онлайн, ранее такая продажа была запрещена. Поправки к Закону от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» устанавливают возможность дистанционной продажи безрецептурных лекарств и, таким образом, направлены на разрешение деятельности интернет-аптек с минимальными ограничениями, — говорится на официальном сайте столичного Роспотребнадзора.
Торговать лекарствами могут аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и разрешение Росздравнадзора. Безрецептурные и часть рецептурных препаратов можно будет приобрести онлайн.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 227 тысяч пациентов умерли, более 973 тысяч выздоровели.
Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав РФ выдал российскому фармпроизводителю разрешение на проведение клинических испытаний препарата «Фавипиравир» на пациентах с коронавирусом. Исследования будут проходить в 17 медучреждениях нескольких регионов России.
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