Роспотребнадзор: лекарственные средства можно будет заказывать онлайн

https://static.news.ru/photo/dc010f86-8a8e-11ea-ac93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам в период пандемии разрешили приобретать лекарственные средства через Интернет, сообщили в Роспотребнадзоре.

В период борьбы с коронавирусом произошли существенные изменения, касающиеся покупки лекарств онлайн, ранее такая продажа была запрещена. Поправки к Закону от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» устанавливают возможность дистанционной продажи безрецептурных лекарств и, таким образом, направлены на разрешение деятельности интернет-аптек с минимальными ограничениями, — говорится на официальном сайте столичного Роспотребнадзора.

Торговать лекарствами могут аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и разрешение Росздравнадзора. Безрецептурные и часть рецептурных препаратов можно будет приобрести онлайн.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 227 тысяч пациентов умерли, более 973 тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав РФ выдал российскому фармпроизводителю разрешение на проведение клинических испытаний препарата «Фавипиравир» на пациентах с коронавирусом. Исследования будут проходить в 17 медучреждениях нескольких регионов России.