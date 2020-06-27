Роспотребнадзор изменил требования для работы санаториев

https://static.news.ru/photo/5e7c8a30-b87a-11ea-a3f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Представители Роспотребнадзора сообщили об изменении требований для работы санаториев. С 1 июля 2020 года 67 регионов будут полностью готовы к приёму туристов.

Согласно новым рекомендациям, курортные учреждения смогут заселять в один номер до двух человек, которые не проживают вместе и не являются родственниками. Исключения составят те случаи, когда прибывшие на отдых являются членами одной семьи.

При поселении отдыхающих целесообразно помещение одного — двух человек в номер, — цитирует сообщение «Газета.ru».

Также посетители санаториев могут не предоставлять справки об отрицательном тесте на коронавирус. Для отдыха будет достаточно документа об отсутствии контакта с зараженными в течение последних двух недель до заезда.

Ранее NEWS.ru информировал, что часть санаториев в РФ не вернулись к работе, несмотря на снятие ограничений.