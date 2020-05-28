Рособрнадзор: технологии, которая помогла бы провести ЕГЭ дистанционно, нет

https://static.news.ru/photo/63e53324-a0be-11ea-89a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Невар/ТАСС

Технологии, которая могла бы позволить провести единый государственный экзамен (ЕГЭ) дистанционно, в настоящее время объективно нет. Об этом заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Единый государственный экзамен в текущем его формате позволяет обеспечить абсолютно равные условия для всех участников, обеспечить объективность полученных результатов, — сказал Круглинский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Однако, по его словам, дистанционной технологии, которая обеспечит такой же объективный экзамен, не существует.

Он также напомнил, что школьники, которые не смогут сдать экзамен в установленные даты, смогут воспользоваться резервными днями.

Как ранее писал NEWS.ru, старт кампании по сдаче единого государственного экзамена не будет меняться в том случае, если ситуация в субъектах России будет благоприятной. Об этом заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.