Рособрнадзор назвал сроки проведения проверочных работ в школах. По данным ведомства, они пройдут с 14 сентября по 12 октября.
В вышеуказанные даты проверочные работы проведут в 5-8 классах. Ученики 9 классов будут писать тесты в режиме апробации. Проверка пройдет по программе предыдущего года обучения,
Ранее ведомство поддержало отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Причиной для такого решения стала разница уровня преподавания языков в школах. Вывод об этом был сделан на основе данных Федерального института педагогических измерений.
Как писал NEWS.ru, ранее «Единая Россия» предложила Министерству просвещения отменить введение в 2022 году обязательного госэкзамена по иностранному языку во всех школах страны. В 85 регионах страны эксперты единогласно признали неготовность системы образования к такому шагу в предлагаемые сроки.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен