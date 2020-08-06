https://static.news.ru/photo/c5cd223c-d7f4-11ea-b14e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Melnikov/Russian Look

Рособрнадзор назвал сроки проведения проверочных работ в школах. По данным ведомства, они пройдут с 14 сентября по 12 октября.

В вышеуказанные даты проверочные работы проведут в 5-8 классах. Ученики 9 классов будут писать тесты в режиме апробации. Проверка пройдет по программе предыдущего года обучения, сообщает РИА Новости.

Ранее ведомство поддержало отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Причиной для такого решения стала разница уровня преподавания языков в школах. Вывод об этом был сделан на основе данных Федерального института педагогических измерений.

Как писал NEWS.ru, ранее «Единая Россия» предложила Министерству просвещения отменить введение в 2022 году обязательного госэкзамена по иностранному языку во всех школах страны. В 85 регионах страны эксперты единогласно признали неготовность системы образования к такому шагу в предлагаемые сроки.