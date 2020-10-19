Рособрнадзор исключил возможность сдачи ЕГЭ-2021 дистанционно

В Рособрнадзоре не рассматривают вариант сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году в удалённом формате. По мнению главы ведомства Анзора Музаева, существующие сегодня технологии позволяют избежать такого шага.
Он добавил, что в настоящее время невозможно организовать контроль за сдающими ЕГЭ дистанционно, к тому же до экзаменов остаётся ещё несколько месяцев и говорить об этом преждевременно.
К этому периоду я не думаю, что так остро будет стоять вопрос, чтобы мы ЕГЭ проводили удалённо, — сказал Музаев.
Он также напомнил, что ЕГЭ в 2020 году прошёл «на достаточно высоком уровне», вспышек вызванного коронавирусом заболевания во время проведения экзамена не было,
Ранее Музаев заявил, что досрочный этап ЕГЭ в 2021 году может быть отменён, если эпидемиологическая ситуация в России ухудшится в связи с распространением коронавируса, писал NEWS.ru.