https://static.news.ru/photo/ebd65d7e-522d-11ea-ae2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Система независимого контроля качества товаров проверила оливки без косточки пяти торговых марок, которые чаще всего встречаются покупателям на полках супермаркетов. Результаты тестов показали, что во всех образцах оказалось меньше соли, чем этого требует стандарт, сообщили в Росконтроле.

Исследователи проверили в лаборатории оливки брендов Bonduelle, Iberica, Maestro de Oliva, ITLV и Ideal. Тесты показали, что во всех образцах отсутствуют пестициды и консерванты. При этом порадовал и уровень токсичных элементов. У всех производителей он очень низкий.

При этом маркировка всех оливок не содержит ссылку на технический документ, согласно которому они были изготовлены. Таким образом отклонения от ГОСТа нельзя считать нарушением. Дело в том, что в банке быть не менее 50% оливок, однако участники проверки в этот норматив не вписались.

При этом меньше всех жадничал Maestro de oliva, в их банках оливок содержится примерно 44%. Самым скупым производителем оказался Ideal с 34%.

По итогам тестирования Росконтроль рекомендовал все образцы к покупке.

Как писал NEWS.ru, ранее Росконтроль проверил домашний фарш из свинины и говядины, продающийся в магазинах страны. Контрольные партии покупали в супермаркетах торговых сетей. На стол к специалистам попала продукция из «Ашана», «Перекрёстка», «Карусели», «Азбуки вкуса», Selgros, «О'кей» и «Мясновъ».