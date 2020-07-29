Росконтроль проверил качество карбонада в магазинах

https://static.news.ru/photo/9b937ea6-d198-11ea-82c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Росконтроля оценили качество карбонада, продающегося в московских магазинах. Проверку прошёл только один образец из семи.

Для исследования была приобретена продукция брендов «Ближние горки», «Велком», «Великолукский мясокомбинат», «Микоян», «Мясной дом Бородина», «Рублёвский» и «Рузком».

По итогам тестирования в чёрный список попали все образцы, кроме карбонада «Рублёвский». Он безопасен по микробиологическим и физико-химическим показателям, не содержит консервантов сорбиновой и бензойной кислот. При этом имеет несвойственный данному продукту вкус и запах, а также привкус пищевых добавок.

В трёх образцах — «Ближние горки», «Велком» и «Великолукский мясокомбинат» — специалисты выявили нарушения по микробиологическим показателям. Причём в первых двух — существенные.

Продукцию «Мясного дома Бородина», «Микояна» и «Рузкома» эксперты уличили в недостоверной маркировке в части состава карбонада — производители умолчали о присутствии в составе крахмала и клетчатки. Кроме того, карбонад «Велком» и «Ближние горки» обладает несвойственным вкусом и запахом, сообщается на сайте организации.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Росконтроля забраковали свиной шашлык из супермаркетов. Все семь образцов попали в чёрный список организации.