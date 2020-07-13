Росконтроль забраковал свиной шашлык из супермаркетов

https://static.news.ru/photo/9c915092-c59c-11ea-b20a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Специалисты Росконтроля проверили шашлык из свинины в маринаде, продаваемый на развес в супермаркетах Globus, Selgros, «Лента», «Магнолия», «МясновЪ», «О`кей» и «Перекрёсток». Все полуфабрикаты представляют собой собственную продукцию этих торговых сетей.

В ходе тестирования было установлено, что шесть из семи образцов не соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим показателям. Так, в шашлыке «О`кей» допустимый уровень общей обсеменённости мезофильной микрофлорой (КМАФАнМ) превышен в 1,4 раза, в продукции Selgros — втрое, в образце от «Перекрёстка» — в 4,5 раза, в шашлыке «Лента» — в 16 раз, а в полуфабрикатах «Магнолия» и «МясновЪ» — более чем в 30 раз.

Кроме того, в продукции «Магнолии» и «Перекрёстка» специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а в шашлыке Globus — возбудителей сальмонеллёза.

Выяснилось также, что шашлык Selgros отличается от прочих высоким содержанием фосфатов, а в образце «О`кей» присутствуют сорбиновая и бензойная кислоты. Эти консерванты не указаны в составе и не предусмотрены к применению в данном виде продукции, сообщается на сайте Росконтроля.

По итогам проверки весь шашлык был занесён в чёрный список ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что Росконтроль проверил куриные окорочка известных брендов. Абсолютное большинство образцов не прошло тест на безопасность. В тушках оказались опасные микроорганизмы.