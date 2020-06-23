В окорочках известных брендов нашли сальмонеллы и листерии

https://static.news.ru/photo/363e1374-b53f-11ea-85fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общественная организация «Росконтроль» проверила куриные окорочка известных брендов. Абсолютное большинство образцов не прошло тест на безопасность. В тушках оказались опасные микроорганизмы.

Так, в окорочках «Троекурово», «Петелинка», «Каждый день», «Ясные зори», «Ржевское подворье», «ВкусВилл» было выявлено превышение максимально допустимого значения показателя общей обсеменённости мезофильной микрофлорой. Правда, во «ВкусВилл» это превышение незначительно.

В образцах «Троекурово», «Петелинка» и «Каждый день» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В окорочках «Каждый день», кроме того, присутствуют сальмонеллы. Она вызывает диарею и брюшной тиф. Листерии (эти бактерии поражают иммунную и нервную системы) были найдены в образцах «Троекурово», «Петелинка», «Каждый день» и «Ржевское подворье».

Также специалисты обратили внимание на кровоподтёки. Согласно ГОСТу, их быть не должно. Кровь на тушке способствует росту патогенных микроорганизмов

К финалу исследования без нареканий добралась только продукция марки «Первая свежесть».

Выявленные в мясе микроорганизмы уничтожаются во время термической обработки. Однако если курица окажется чуть недожаренной или плохо сваренной, её употребление может привести к серьёзным последствиям для здоровья.

Ранее в Роскачестве предупредили покупателей о том, что в плохо просоленной сельди, сырой или слегка присоленной рыбе, ракообразных и моллюсках могут жить паразитические черви анизакиды (гельминты). Умирают они при заморозке или термической обработке, писал NEWS.ru.