https://static.news.ru/photo/d45eae0a-4cb8-11ea-a2c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Росконтроль провёл исследование куриного филе популярных марок и назвал самые безопасные образцы, не накачанные антибиотиками. В проверке участвовали 6 брендов: «Первая свежесть», «Ржевское подворье», «Ярославский бройлер», «Латифа халяль», «Каждый день» и «Мираторг».

Проведя анализ, специалисты выявили признаки обработки мяса растворами солей пищевых кислот в филе марок «Ржевское подворье», «Латифа халяль» и «Каждый день». Подобные растворы используют для увеличения мяса птицы. Кроме того, первый образец оказался заражён листериями, которые могут спровоцировать опасное заболевание.

Остаточные следы антибиотика сульфадимезина исследователи обнаружили в образце «Каждый день». В марках «Каждый день», «Мираторг», «Ржевское подворье» найден энрофлоксацин.

По итогам проверки филе грудки «Ржевское подворье», «Латифа халяль», «Каждый день» были занесены в чёрный список Росконтроля. Лучшим было признано филе цыплёнка-бройлера «Мираторг».

Ранее Росконтроль проверил качество вареников шести брендов: «Морозко», «От Ильиной», «СытоЕдов», «Окраина», «Сибирская коллекция», Billa. Проверенные образцы, кроме «СытоЕдов», содержали бактерии группы кишечной палочки, писал NEWS.ru.