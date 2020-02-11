Росконтроль провёл исследование куриного филе популярных марок и назвал самые безопасные образцы, не накачанные антибиотиками. В проверке участвовали 6 брендов: «Первая свежесть», «Ржевское подворье», «Ярославский бройлер», «Латифа халяль», «Каждый день» и «Мираторг».
Проведя анализ, специалисты
Остаточные следы антибиотика сульфадимезина исследователи обнаружили в образце «Каждый день». В марках «Каждый день», «Мираторг», «Ржевское подворье» найден энрофлоксацин.
По итогам проверки филе грудки «Ржевское подворье», «Латифа халяль», «Каждый день» были занесены в чёрный список Росконтроля. Лучшим было признано филе цыплёнка-бройлера «Мираторг».
Ранее Росконтроль проверил качество вареников шести брендов: «Морозко», «От Ильиной», «СытоЕдов», «Окраина», «Сибирская коллекция», Billa. Проверенные образцы, кроме «СытоЕдов», содержали бактерии группы кишечной палочки, писал NEWS.ru.
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