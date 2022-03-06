Роскомнадзор заблокирует в России приложение Zello

Роскомнадзор ограничит в России доступ к американскому интернет-ресурсу Zello (Zello Inc.). Как сообщает ведомство, приложение рассылало пользователям недостоверную информацию о специальной операции Вооружённых сил РФ на Украине. Требование прекратить рассылку выполнено не было.

Роскомнадзор на основании решения направил администрации американского интернет-ресурса Zello (Zello Inc.) требование прекратить рассылку пользователям сообщений, в которых содержится недостоверная информация о ходе специальной операции Вооружённых сил Российской Федерации на территории Украины, — говорится в сообщении.

Как отметили в Роскомнадзоре, в связи с тем, что администрацией Zello не выполнила эти требования, доступ к приложению на территории России будет ограничен.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об уголовном наказании за фейки о вооружённых силах. Речь идёт о фактах, которые дискредитируют российских военных. В тексте документа также предусмотрено наказание за призывы к антироссийским санкциям. Нарушителям грозит штраф в размере от 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет.