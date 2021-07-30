Роскомнадзор заблокировал сайт инициативы против пыток Gulagu.net

Российские власти заблокировали доступ к сайту независимого комитета против коррупции и пыток Gulagu.net. Об этом NEWS.ru сообщил основатель правозащитной инициативы Владимир Осечкин.

Роскомнадзор в 13:55 сегодня уведомил меня о блокировке Gulagu.net на территории РФ по требованию ФСИН и ФСБ, — рассказал правозащитник.

Осечкин считает, что это «очередная попытка подавить свободу слова и запретить россиянам узнавать о пытках и обо всём том, что ожидает их в российских страшных тюрьмах». Он полагает, случившееся стало следствием противодействия со стороны «коррупционеров и садистов», которым не нравятся расследования и разоблачения со стороны правозащитников.

Мы всё равно продолжим, — добавил Осечкин.

Правозащитный проект Gulagu.net специализируется на вскрытии фактов пыток и нарушений прав заключённых в российских тюрьмах, а также на борьбе с коррупцией в силовых ведомствах.

В конце мая в Gulagu.net сообщили, что прекращают работу в России из-за опасений за своих сотрудников, однако не останавливают свою деятельность. Как отмечал Владимир Осечкин, после захвата властями Белоруссии самолёта, на котором из Греции в Литву летели журналист Роман Протасевич и его подруга, россиянка София Сапега, каждый из работников правозащитного центра, по сути, является «камикадзе».