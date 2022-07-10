Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту газеты Die Welt

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Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту немецкой ежедневной газеты Die Welt по требованию Генпрокуратуры РФ. При попытке зайти на информационный ресурс браузер выдает ошибку. На сервисе для проверки ограничения доступа указано, что сайт издания был заблокирован на основании 15.3 статьи КоАП РФ.

Таким образом Роскомнадзор постановил, что газета Die Welt распространяет информацию, содержащую призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Ранее Роскомнадзор назвал причину блокировки в России сайта британского издания Daily Telegraph. Доступ к странице газеты был ограничен из-за распространения недостоверной информации о спецоперации России на Украине.

Под блокировку также попали 14 сайтов и страниц. Недоступными для поиска стали такие крупные СМИ, как «Вот так», «Сухуми.инфо» и «Интерфакс-Украина». Кроме того, под блокировку попал сайт Алексея Экслера.